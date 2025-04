Juventusnews24.com - Juventus Women, super gol di Girelli con l’Italia: travolta la Danimarca per 3-0! – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24gol dicon: ildella grande rete dell’attaccante bianconeroUna grande vittoria delfemminile contro lanel segno di. L’attaccante dellaha realizzato il gol del definitivo 3-0: una rete spettacolare che segue i gol dell’ex Caruso e di Di Guglielmo.BOMBERRRRR pic.twitter.com/taCLvpWVDD— Emma ³???? (@XxviiEmma2) April 8, 2025Una bella vittoria per la Nazionale nel match di’s Nations League doveha potuto mettersi nuovamente in mostra. Subentrata anche Schatzer, 76 minuti per Cantore e 89 per Lisa Boattin.Leggi sunews24.com