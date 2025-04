Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Lecce: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Contro i salentini in piena lotta per non retrocedere, i bianconeri non possono fallire per rimanere agganciati al quarto posto.vssi giocherà sabato 12 aprile 2025 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa corsa per il quarto posto è entrata nel vivo con sei squadre racchiuse in sei punti, tra le quali c’è anche quella bianconera che attualmente dista un solo punto dall’ultima piazza utile per la qualificazione in Champions League. Nelle ultime due partite, la squadra di Tudor ha ottenuto 4 punti, e soprattutto aumentato la consapevolezza che l’obiettivo possa essere alla portata.I salentini, dopo il pareggio casalingo contro il Venezia, hanno mosso la classifica dopo cinque sconfitte consecutive.