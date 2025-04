Juventusnews24.com - Juventus, svelata la collezione Urban Purist: torna lo stemma anni ’90 e tributo a Vialli. Il motivo e la data di rilascio: tutti i dettagli – FOTO

di RedazioneNews24

Sono state svelate alcune immagini in anteprima di quella che sarà la collezione Urban Purist di Adidas che coinvolgerà anche la Juve. Come riportato da La Maglia Bianconera, saranno presto disponibili, probabilmente da agosto, maglie e felpe per il trentennale del trionfo dei bianconeri in Champions League.

I colori della maglia blu con le stelle gialle che ha visto i bianconeri alzare la coppa nel 1996, il ritorno del logo anni '90 e la firma di Vialli sul cuore.