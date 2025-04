Juventusnews24.com - Juventus scende in campo con AVIS: ufficiale l’iniziativa del club bianconero in occasione di Juve-Lecce. Info e dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24incondelcomunicati dalla societàincon. Di seguito idelindi.COMUNICATO – «Indi, sabato 12 aprile,scendono inper sensibilizzare la comunità bianconera sull’importanza di donare sangue e plasma, un gesto concreto che può fare la differenza nella vita di molte persone.prosegue il percorso già avviato all’interno del, dove i dipendenti hanno avuto l’opportunità di donare il sangue presso l’Headquarter e l’Allianz Training Center di Vinovo.Ogni giorno in Italia vengono effettuate circa 1.800 trasfusioni di globuli rossi, fondamentali per i pazienti cronici – come le persone affette da talassemia – che ne dipendono per vivere.