Juventus primi passi per il difensore | Giuntoli tenta lo smacco alle rivali

Continuano le ricerche per la prossima stagione dellavuole soffiare il.Lacontinua a muovere i suoiin questo finale di stagione. Dopo i numerosi terremoti intestini – sia a livello di rosa che di guida tecnica – i bianconeri sembrerebbero aver ritrovato la propria serenità con Igor Tudor, giunto a Torino per regalare alla società l’approdo alla prossima Champions League ed un cammino il più possibile efficiente nel Mondiale per Club, in programma il prossimo giugno.Questa seconda fase stagionale sta assumendo sempre più i connotati di una seconda rivoluzione alla Continassa, dove tiene banco soprattutto il futuro di tutti i giocatori, in bilico fra permanenze e rinnovi, addii e mancati riscatti. In ogni caso, quello che sembra presagire il clima che si respira in via Druento è quello di cambiare ancora le carte in tavola in vista della prossima annata, nonostante Cristianoin passato abbia parlato di pochi interventi per il futuro.