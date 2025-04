Juventus possibile il ritorno di Jeep come main sponsor affiancato da Visit Detroit

Jeep starebbe considerando un possibile ritorno sulle maglie della Juventus, in qualità di sponsor. L’iniziativa rientrerebbe in un progetto condiviso con Visit Detroit, l’ente di promozione turistica della città statunitense. Le trattative tra le parti sarebbero in fase avanzata e l’accordo, se raggiunto, permetterebbe la presenza alternata dei due marchi sulle maglie delle squadre maschile e femminile bianconere, in occasione di partite selezionate.Dusan Vlahovic con la divisa della stagione 2023/2024 (Getty).L’obiettivo è quello di avviare la collaborazione in tempo utile per il Mondiale per Club, previsto negli Stati Uniti a giugno, dove tuttavia i due marchi dovranno alternarsi, perché per regolamento solo un brand può comparire per ciascun match. Lettera43.it - Juventus, possibile il ritorno di Jeep come main sponsor affiancato da Visit Detroit Leggi su Lettera43.it Secondo quanto riportato da SportBusiness,starebbe considerando unsulle maglie della, in qualità di. L’iniziativa rientrerebbe in un progetto condiviso con, l’ente di promozione turistica della città statunitense. Le trattative tra le parti sarebbero in fase avanzata e l’accordo, se raggiunto, permetterebbe la presenza alternata dei due marchi sulle maglie delle squadre maschile e femminile bianconere, in occasione di partite selezionate.Dusan Vlahovic con la divisa della stagione 2023/2024 (Getty).L’obiettivo è quello di avviare la collaborazione in tempo utile per il Mondiale per Club, previsto negli Stati Uniti a giugno, dove tuttavia i due marchi dovranno alternarsi, perché per regolamento solo un brand può comparire per ciascun match.

