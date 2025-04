Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, scattato l’obbligo di riscatto per il difensore Villa: tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di Nicolò CorradinoGen,diper il: le parole del ds del Pineto sul calciatore arrivato a gennaioDopo Pietrelli arriva un altro obbligo diin casaGen. Si tratta di Lorenzo, arrivato dal Pineto a gennaio in prestito con diritto diche sarebbe diventato obbligo in caso di permanenza dei bianconeri in categoria come affermato da Marcello Di Giuseppe, ds del Pineto, in esclusiva anews24.PAROLE – «Prestito con diritto diche diventa obbligo in caso di permanenza della JuveGen in categoria».L’INTERVISTA ESCLUSIVA DEL DS DEL PINETO SULeggi sunews24.com