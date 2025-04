Juventusnews24.com - Juventus, i bianconeri rinnovano il proprio impegno contro il match fixing! Nasce l’iniziativa: tutti i dettagli nel comunicato!

di RedazioneNews24, il club bianconero annuncia quella novità che rilancia la lotta lanelOggi, martedì, 8 aprile 2025 laha promosso un’iniziativa volta a combattere illegato alle scommesse. Di seguito, rendiamo noti idell’Integrity Tour 2024/2025, che il club bianconero ha voluto concertare con la Lega di Serie A.– «Si è svolta oggi, martedì 8 aprile, la tappa torinese dell’Integrity Tour 2024/2025,promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, giunta alla sua decima edizione. Come sempre, l’obiettivo del progetto è rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e trasmettere i veri valori dello sport. Due i momenti organizzati nel corso della giornata: il primo con la Prima Squadra al Training Center della Continassa, e successivamente un indedicato ai ragazzi delle formazioni Under 20 e Under 17, svolto all’Allianz Training Center di Vinovo.