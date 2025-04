Tvplay.it - Juventus, chi sarà il prossimo allenatore? L’unica condizione di Tudor per restare

In pieno rush finale circa la stagione attualmente in corso, lapensa al. È candidato anche lo stesso Igor, ma a una sola.Una vittoria all’esordio sulla panchina bianconera contro il Genoa e poi un pareggio fuori casa contro un’arrembante Roma: queste sono state le prime due settimane di Igordadella, subentrato all’esonerato mister Thiago Motta sul finale di stagione. Di certo non si può pretendere dal croato che rivoluzioni totalmente il presente bianconero, eppure i presupposti per una svolta nel finale ci sono., chiildiper(LaPresse) – tvplay Laè in piena lotta per la zona Champions League con Atalanta e Bologna, che sono davanti in classifica, ma anche con Lazio, Roma e Fiorentina, attualmente dietro ai bianconeri di pochissimi punti e con un andamento tutt’altro che costante sebbene nel totale positivo, almeno nel caso della formazione di Baroni e di quella di Palladino.