Juventus che fatica in attacco | Vlahovic e Kolo Muani a secco la soluzione di Tudor con un segnale al mercato | Primapagina

Una fase di ricostruzione evidente, in uno dei momenti maggiormente delicati della propria stagione. Dopo un buon successo casalingo contro il Genoa, la Juventus di Igor Tudor si è fermata sull'1-1 nell'importante sfida con la Roma.

