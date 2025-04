Serieanews.com - Juve, scoppia il primo caso con Tudor: interviene la dirigenza

Leggi su Serieanews.com

, dopo due gare è giàto ilconla, cosa sta accadendoilconla(Lapresse) – SerieAnewsLantus è reduce da un pareggio 1-1 contro la Roma, un risultato che non complica troppo la corsa dei bianconeri verso la qualificazione alla Champions League. Tuttavia, non sono mancate le polemiche e i segnali di un possibile disguido interno alla squadra. Il tecnico Igor, subentrato a Thiago Motta, ha conquistato 4 punti nelle sue prime due partite sulla panchinantina, ma una scelta di formazione contro i giallorossi ha creato una frattura con uno dei suoi giocatori.La situazione di Conceição: solo 24 minuti in campoLa serata contro la Roma non è stata certo una delle più brillanti per il giovane portoghese.