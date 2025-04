Juve occhi in Premier League | doppio affare per convincere Conte

Juve continua ad inseguire ed a coltivare il sogno che risponde al nome di Antonio Conte ed in tal senso, per ottenere il suo sì, è pronta a mettere sul piatto degli argomenti in favore della pista bianconera un doppio colpo dalla Premier League.I bianconeri, ormai è una sorta di segreto di Pulcinella, si stanno muovendo per convincere Antonio Conte a tornare alla Juve in una sorta di ritorno di fiamma 3.0. Dopo la straordinaria avventura da calciatore e quella successiva da allenatore. In entrambi i casi piena di successi e di trionfi. La strada, però, è in salita per tanti motivi. A partire ovviamente dal fatto che il tecnico è sotto contratto con il Napoli e, di conseguenza, andrà convinto Aurelio De Laurentiis a lasciarlo partire senza colpo ferire.Juve, occhi in Premier League: doppio affare per convincere Conte (Calciomercato. Calciomercato.it - Juve, occhi in Premier League: doppio affare per convincere Conte Leggi su Calciomercato.it Lacontinua ad inseguire ed a coltivare il sogno che risponde al nome di Antonioed in tal senso, per ottenere il suo sì, è pronta a mettere sul piatto degli argomenti in favore della pista bianconera uncolpo dalla.I bianconeri, ormai è una sorta di segreto di Pulcinella, si stanno muovendo perAntonioa tornare allain una sorta di ritorno di fiamma 3.0. Dopo la straordinaria avventura da calciatore e quella successiva da allenatore. In entrambi i casi piena di successi e di trionfi. La strada, però, è in salita per tanti motivi. A partire ovviamente dal fatto che il tecnico è sotto contratto con il Napoli e, di conseguenza, andrà convinto Aurelio De Laurentiis a lasciarlo partire senza colpo ferire.inper(Calciomercato.

Juve, occhi in Premier League: doppio affare per convincere Conte. Juventus, occhi su Tonali. E il Newcastle segue 3 giocatori bianconeri. McKennie jolly e talismano: ancora gli occhi Premier, la Juve lo blinda così. Fiorentina, gli occhi della Premier League su Kean. LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Il Benfica rifiuta la prima offerta di Giuntoli per Antonio Silva. Il.... Juventus, attenzione: le big di Premier League piombano su Yildiz. Ne parlano su altre fonti

Mercato Juventus, tentazione Premier League per un altro big: possibile assalto a giugno! L’indiscrezione - Mercato Juventus, tentazione Premier per un big: i dettagli sul possibile futuro di un bianconero. Cosa filtra La Premier League rappresenta una vera e propria minaccia per il calciomercato Juve, non ... (juventusnews24.com)

Kevin De Bruyne alla Juventus: ecco cosa abbiamo scoperto | News - Tutto quello che abbiamo saputo rispetto alla voce che sta circolando e che parla di un possibile approdo di Kevin De Bruyne alla Juve ... (msn.com)

Dalla Juve alla Premier League: la Big inglese rovina tutti i piani - Dalla Juve alla Premier League: i bianconeri corrono questo rischio Il calciomercato ... Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘The Sun’, il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul ... (spazioj.it)