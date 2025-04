Calciomercato.it - Juve-Milan: intreccio di mercato, c’è il sì allo ‘scambio’

Leggi su Calciomercato.it

Le due squadre devono riscattare una stagione deludente e stanno ragionando sulla possibilità di un intrigo di calciodavvero interessanteDimenticare una stagione difficile come questa e ripartire il prima possibile. È questa la priorità dei due club. Nonostante i bianconeri siano comunque in piena lotta per un posto in Champions, l’anno per la Vecchia Signora e i rossoneri è assolutamente da dimenticare visti anche gli esoneri. Ora l’obiettivo è quello di chiudere nel migliore dei modi il campionato e aprire un nuovo ciclo nella speranza di riuscire ad ottenere dei risultati diversi.di, c’è il sì(Lapresse) – calcio.itUna situazione che porterà siantus chead essere molto attive sul calcio. C’è la possibilità di unche potrebbe riguardare le due squadre.