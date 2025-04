Juve-Lecce trasferta vietata I tifosi | Un sogno infranto

Lecce contro la Juventus dal settore ospiti dello Stadium, ma una decisione del Prefetto di Torino - alquanto incomprensibile - ci vieta la gioia del calcio e ci. Quotidianodipuglia.it - Juve-Lecce, trasferta vietata. I tifosi: «Un sogno infranto» Leggi su Quotidianodipuglia.it «Avremmo voluto incitare ilcontro lantus dal settore ospiti dello Stadium, ma una decisione del Prefetto di Torino - alquanto incomprensibile - ci vieta la gioia del calcio e ci.

Juve-Lecce, trasferta vietata. I tifosi: «Un sogno infranto». Sabato il Lecce ospite della Juventus. Da Lecce e provincia divieto di partenza per Torino. Biglietti Juventus - Lecce | Serie A 2024-2025. Juve-Lecce: motivazioni del divieto di trasferta dei tifosi giallorossi. Ecco la nota del Prefetto di Torino. Juventus-Lecce, divieto di trasferta ai tifosi giallorossi. Juventus-Lecce, divieto di trasferta ai tifosi giallorossi. Ne parlano su altre fonti

Juve-Lecce, trasferta vietata. I tifosi: «Un sogno infranto» - «Avremmo voluto incitare il Lecce contro la Juventus dal settore ospiti dello Stadium, ma una decisione del Prefetto di Torino - alquanto incomprensibile - ci vieta la gioia del calcio e ... (quotidianodipuglia.it)

Sabato il Lecce ospite della Juventus. Da Lecce e provincia divieto di partenza per Torino - LECCE – Trasferta vietata ai tifosi del Lecce per i residenti nel capoluogo e in provincia. Niente Juventus. Lo ha stabilito con un’ordinanza il Prefetto di Torino il 4 aprile scorso adottando le segu ... (trnews.it)

Juventus-Lecce: le info per il settore ospiti - L’U.S. Lecce comunica che, come stabilito dall’ordinanza del Prefetto di Torino del 04 aprile 2025, per l’incontro Juventus - Lecce in programma sabato 12 aprile 2025 ore 20.45, presso l’Allianz ... (pianetalecce.it)