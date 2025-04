Juventusnews24.com - Juve Lecce, le prime idee di Tudor: tre possibili cambi di formazione rispetto alla trasferta di Roma. Ultimissime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tudor potrebbe cambiare diversi uomini rispetto alla trasferta di Roma. Cambiaso e Douglas Luiz, tornati a disposizione all'Olimpico, aumenteranno la condizione e scalpitano per una maglia da titolare. Anche Kolo Muani potrebbe trovare un posto in attacco, da capire se come prima punta o alle spalle di Vlahovic. Potrebbero essere queste tre le novità di Tudor per il Lecce.