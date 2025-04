Juve Lecce il divieto di accesso allo Stadium non ferma i tifosi salentini | l’annuncio fa trasparire questo invito!

JuventusNews24Juve Lecce, un tifoso salentino annuncia la presenza dei tifosi giallorossi a Torino: avanzata una richiesta al presidente del club pugliese!Nonostante il divieto d’accesso all’Allianz Stadium, Juve Lecce vedrà la presenza di almeno 200 tifosi salentini. A dirlo è stato uno dei tifosi giallorossi più rappresentativi. Si tratta Pierpaolo Ventugno, che ha lanciato questo invito al presidente del proprio club del cuore, Saverio Sticchi Damiani. I tifosi DEL Lecce SARANNO PRESENTI A TORINO – «Sono 40 anni che seguo il Lecce, la decisione è una grande delusione per i tifosi che rispettano i principi dello sport. Abbiamo speso circa 500 euro a famiglia per viaggio, albergo e biglietti e ci saranno rimborsati solo i ticket. Siamo trattati da violenti, l’ho detto a mio figlio, ci sentiamo discriminati e non tutelati. Juventusnews24.com - Juve Lecce, il divieto di accesso allo Stadium non ferma i tifosi salentini: l’annuncio fa trasparire questo invito! Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, un tifoso salentino annuncia la presenza deigirossi a Torino: avanzata una richiesta al presidente del club pugliese!Nonostante ild’all’Allianzvedrà la presenza di almeno 200. A dirlo è stato uno deigirossi più rappresentativi. Si tratta Pierpaolo Ventugno, che ha lanciatoal presidente del proprio club del cuore, Saverio Sticchi Damiani. IDELSARANNO PRESENTI A TORINO – «Sono 40 anni che seguo il, la decisione è una grande delusione per iche rispettano i principi dello sport. Abbiamo speso circa 500 euro a famiglia per viaggio, albergo e biglietti e ci saranno rimborsati solo i ticket. Siamo trattati da violenti, l’ho detto a mio figlio, ci sentiamo discriminati e non tutelati.

