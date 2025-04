Sport.quotidiano.net - Juve, Kolo Muani a rischio: si segue la traccia David

Torino, 8 aprile 2025 – Un attaccante per lanel mercato estivo, forse due. Dusan Vlahovic e Randalsono sulla lente di ingrandimento per diversi motivi, ma entrambi potrebbero non vestire il bianconero la prossima stagione. Il centravanti serbo va in scadenza nel 2026 e la trattativa per il rinnovo non è decollata, l’attaccante francese, dopo un avvio sprint, si è eclissato tra prestazioni sotto tono e una discesa nelle gerarchie dopo l’arrivo di Igor Tudor. Da un lato lapotrebbe incassare con una cessione e dall’altro risparmiare sul riscatto per indirizzare le risorse altrove, con due preziosi obiettivi da ricercare. Osimhen il sogno,l’altro obiettivo Cristiano Giuntoli culla il sogno Victor Osimhen, ma per renderlo concreto e reale ha bisogno della Champions League e relativi introiti.