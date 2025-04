Serieanews.com - Juve, caos alla Continassa: c’è un problema evidente che Tudor può risolvere

, è: c’è undi non poco conto che solo Igorpuò, ecco cosa sta accadendo: c’è unchepuò(Lapresse) – SerieAnewsQuattro punti in due gare, una media di due per ogni partita che di fatto è la stessa che avevaLazio nella scora stagione quand’è subentrato a Maurizio Sarri. Igorsi è presentato come meglio non avrebbe potuto, d’altronde negli occhi di dirigenti e tifosi bianconeri erano ancora vivide le immagini delle scoppole prese tra Atalanta e Fiorentina.Sette reti incassate, nessuna all’attivo e soprattutto due figuracce epocali che hanno portato un doppio zero in classifica. Insomma, apiace vincere facile perché peggio non si poteva proprio fare eppure al primo ostacolo di livello, la Roma di Claudio Ranieri, la squadra più in forma del campionato, laha pareggiato 1-1 all’Olimpico.