Cinemaserietv.it - Justin Bieber sta male, non mangia e non dorme? Facciamo chiarezza

Negli ultimi giorni il nome diè tornato al centro dell’attenzione mediatica, stavolta non per la musica ma per le ipotetiche condizioni psicologiche del cantante. Le voci lo descrivono come depresso, insonne, instabile. Ma mentre il web si alimenta di sospetti e speculazioni anonime, i fatti concreti raccontano tutt’altra storia: sabato 5 aprile,è stato infatti visto sereno al fianco della moglie Hailey, durante un pranzo in un locale di Los Angeles.La coppia, sposata dal 2018, si è presentata con outfit coordinati in total black: lui indossava pantaloni larghi, felpa con cappuccio e un berretto rosa pastello, mentre lei un top smanicato e pantaloni a vita bassa. Si sono mostrati affiatati, entrando abbracciati nel ristorante, in netto contrasto con il quadro cupo dipinto da alcuni tabloid, fra cui il Daily Mail.