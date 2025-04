Mistermovie.it - Jurassic World: La Rinascita – Svelato il Nuovo Spot TV e il Sogno di Scarlett Johansson!

Il franchise di continua a far parlare di sé! È in arrivo "La", e anche se il trailer del CinemaCon resta un mistero per il web, un TV ti regala un assaggio esclusivo. Preparati a un mix esplosivo di nostalgia e novità che terrà alta la tua passione per i dinosauri e le avventure mozzafiato.Segreti Nascosti nel: Il T-Rex Sott'acqua!Lo TV di ": La" è arrivato e, tra immagini familiari, spuntano dettagli inediti davvero intriganti. Hai notato la scena da brivido con il T-Rex che immerge la testa sott'acqua, minacciando una potenziale preda? È un omaggio pazzesco a una sequenza cult del romanzo originale "Park" di Michael Crichton, mai vista prima sul grande schermo nel film di Spielberg. L'attesa cresce: come gestirà questa tensione il regista Gareth Edwards (già mente dietro Rogue One: A Star Wars Story e Godzilla)?