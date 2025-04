Jurassic World | La Rinascita l' attacco del T-Rex nella nuova anteprima del film con Scarlett Johansson

Jurassic World, con un cast completamente nuovo, debutterà nei cinema il prossimo luglio Anche se il trailer di Jurassic World - La Rinascita proiettato durante il CinemaCon non è stato (e probabilmente non sarà) condiviso online, è stato diffuso un nuovo spot tv per l'ultimo capitolo del franchise che ha sbancato il box-office di tutto il mondo. Il filmato è costituito per la maggior parte da riprese del primo trailer, ma ci sono alcune novità, tra cui uno sguardo terrificante al T-Rex che immerge la testa nell'acqua proprio di fronte a una potenziale vittima sommersa. Si tratta probabilmente di un precursore della scena dell'"inseguimento sul fiume" presente nel romanzo Jurassic Park di Michael Crichton.

