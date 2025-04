Ilnapolista.it - Juan Jesus: «Un pareggio a Bologna è come se fosse una vittoria»

Il difensore del Napoli,, ha parlato in conferenza stampa dopo ilcontro il«Giocare qui è difficile, la Lazio ha preso cinque gol. Italiano prepara bene le gare, quindi unnonostante un secondo tempo in cui abbiamo subito troppo l’attacco del. Crediamo che ilsia giusto. Siamo lì, continuiamo fino alla fine e vediamo»Sul calendario«Penso che è molto più difficile giocare con le squadre che rischiano di andare in serie B. Il nostro obiettivo è arrivare primi e non ci nascondiamo: guardiamo partita dopo partita, adesso pensiamo all’Empoli e giocheremo in casa per provare a fare risultato».Il calo del secondo tempo?«Sicuramente è un punto di vista che dall’esterno può starci, nel primo tempo potevamo fare due o tre gol ma abbiamo sprecato occasioni.