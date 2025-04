Juan Jesus non come Stellini | Obiettivo vincere il campionato

Juan Jesus, a differenza di Stellini, parla di Obiettivo scudetto per il Napoli. Una divergenza di vedute, nonostante gli azzurri stiano lottando con l'Inter capolista. In classifica, è rimasto tutto invariato.DIFFERENZE – In casa Napoli, c'è chi come Antonio Conte e il vice Cristian Stellini che si nasconde parlando di lotta al quarto posto e chi invece, come Juan Jesus, che punta dritto allo scudetto. Una certa divergenza di vedute per una squadra che sta lottando testa a testa con l'Inter e che ieri ha pareggiato per 1-1 sul campo del Bologna. Le parole del difensore brasiliano nel post partita raccolte dai colleghi di Sport Mediaset: «Empoli nel prossimo turno? Difficile giocare contro squadre che lottano per non andare in Serie B. Ma noi abbiamo l'Obiettivo di vincere il campionato».

