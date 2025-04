Jorge Martin torna in Qatar | è ufficiale Finire la gara sarebbe una vittoria

Jorge Martin. Il campione del mondo ha annunciato la sua presenza nel gp di Qatar nel prossimo weekend a Losail dopo le due cadute nei mesi invernali che hanno pregiudicato l'intera stagione 2025. A Sepang, nei test, il primo highside, successivamente, in allenamento per rientrare tra Termas e Austin, una successiva caduta e altre fratture. Il responso è stato rottura complessa di radio e scafoide della mano sinistra, più frattura calcaneare: è stato il peggior infortunio della sua carriera. Passata la prima visita di controllo, ora Martin si recherà in Qatar dove giovedì sarà nuovamente controllato dai medici per ottenere il via libera. Serve che la commissione lo dichiari 'fit' per correre nel fine settimana. Martin: "Obiettivo Finire la gara" Non si può pretendere che Martin sia subito competitivo.

