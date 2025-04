Zonawrestling.net - Jey Uso sfida Gunther, ma Vince Russo boccia il segmento:”Tuo fratello è stato massacrato e tu parli?”

L’ex head writer della WWE,, è furioso con Jey Uso.Jey Uso ha affrontatoa RAW ieri sera, dopo il brutale attacco subito da suoJimmy la settimana scorsa per mano del “Ring General”. Interrompendo il campione, Jey ha parlato dell’aggressione subita dal suo gemello, ricordando il turbine di emozioni provato mentre assisteva impotente al massacro di Jimmy da parte del World Heavyweight Champion.Il vincitore della Men’s Royal Rumble 2025 ha promesso di infliggere aun mondo di dolore quando si affronteranno sul ring a WrestleMania 41. Tuttavia, nell’ultimo episodio di Legion of RAW di Sportskeeda Wrestling,ha criticato duramente il, definendolo privo di senso.ha evidenziato come una persona normale cercherebbe vendetta immediata dopo un’aggressione così brutale.