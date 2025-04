Jeep Juventus ritorno sulle maglie? L’indiscrezione sul main sponsor | obiettivo Mondiale per Club I dettagli

Jeep starebbe valutando un ritorno a sorpresa come sponsor di maglia della Juventus, come parte di condivisione della risorsa con l'ente turistico Visit Detroit. I due marchi, secondo quanto riportato da Sport Business, sarebbero in trattative avanzate per accordi che li vedrebbero indossare congiuntamente le maglie delle squadre maschili e femminili in alcune gare selezionate. Il piano prevede di firmare entro il Mondiale per Club, anche se le normative della FIFA consentono solo uno sponsor principale per maglia. Il doppio sponsor è invece consentito in Serie A.

