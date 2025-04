Jd Vance | Mia mamma è sobria da 10 anni orgoglioso della sua forza

(Agenzia Vista) Usa, 08 aprile 2025 "Mia madre è sobria da 10 anni e sono incredibilmente orgoglioso della sua forza e determinazione. Congratulazioni, mamma!", così Jd Vance alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

