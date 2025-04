Ilnapolista.it - Javier Zanetti: «Quella volta che per scaramanzia Milito mi diede in braccio il figlio per 90 minuti»

è sempre stato composto e misurato come i suoi capelli perfettamente pettinati. Ancora adesso che dell’Inter è vicepresidente è capace di rilasciare alla Süddeutsche Zeitung una lunghissima intervista per la sfida con il Bayern Monaco senza dire praticamente nulla di corrosivo. Niente. E se elogia Inzaghi definendolo “piuttosto anonimo” (è un complimento, per) – uno di cui “non si sa molto. Parla attraverso le sue azioni e attraverso il gioco della sua squadra. Questa squadra lo ha seguito alla perfezione negli ultimi anni ed è costantemente migliorata” – racconta un episodio con il suo ex compagno Diego.In teoria dovevano essere “nemici”: uno,, veniva dal Racing de Avellaneda, l’altro,, dai rivali dell’Independiente de Avellaneda. E figurarsi se c’era attrito: “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Diego, nonostante la rivalità con Avellaneda.