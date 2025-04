Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese parlano di Helena Prestes a The Couple | “L’ho vista qualche giorno fa”

Couple, la stessa che ha ospitato i concorrenti dell'ultima edizione del GF, Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi hanno parlato di Helena Prestes, amica in comune. L'hair stylist, che in passato ha avuto una storia con la modella brasiliana, ha raccontato: "L'ho vista venerdì scorso". Leggi su Fanpage.it Nella casa di The, la stessa che ha ospitato i concorrenti dell'ultima edizione del GF,hanno parlato di, amica in comune. L'hair stylist, che in passato ha avuto una storia con la modella brasiliana, ha raccontato: "L'hovenerdì scorso".

