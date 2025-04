Jannik Sinner e il retroscena su Tennis Channel | il n 1 del mondo incontrato in palestra

Jannik Sinner avrà l’opportunità di tornare ad allenarsi in strutture affiliate con Federazioni e Slam nei suoi allenamenti, in vista del rientro nel massimo circuito internazionale. L’altoatesino avrà a sua disposizione anche sparring-partner tesserati che potranno sostenerlo nel lavoro in campo. Fino al 13 aprile il lavoro affrontato dall’azzurro è stato in larga parte in palestra.A questo proposito c’è una rivelazione fatta a Tennis Channel dal commentatore Prakash Amritraj, che ha rivelato un retroscena mentre era in onda sul canale internazionale: “È un’altra palestra rispetto a quella dove vado di solito e dove incontro molti Tennisti. A un certo punto ho visto questo gentiluomo e gli ho detto ‘Vieni, dammi un abbraccio, non ti vedo da tanto tempo, è bellissimo vederti’“, ha dichiarato Amritraj. Oasport.it - Jannik Sinner e il retroscena su Tennis Channel: il n.1 del mondo incontrato in palestra Leggi su Oasport.it La prossima settimanaavrà l’opportunità di tornare ad allenarsi in strutture affiliate con Federazioni e Slam nei suoi allenamenti, in vista del rientro nel massimo circuito internazionale. L’altoatesino avrà a sua disposizione anche sparring-partner tesserati che potranno sostenerlo nel lavoro in campo. Fino al 13 aprile il lavoro affrontato dall’azzurro è stato in larga parte in.A questo proposito c’è una rivelazione fatta adal commentatore Prakash Amritraj, che ha rivelato unmentre era in onda sul canale internazionale: “È un’altrarispetto a quella dove vado di solito e dove incontro moltiti. A un certo punto ho visto questo gentiluomo e gli ho detto ‘Vieni, dammi un abbraccio, non ti vedo da tanto tempo, è bellissimo vederti’“, ha dichiarato Amritraj.

Piatti rivela i retroscena dell'addio con Sinner: "Tutti ricordano quando mi ha detto 'Stai calmo c...o'". Jannik Sinner, il retroscena: ecco come vuole trasformare la squalifica in un'arma perfetta | .it. Jannik Sinner, Adriano Panatta svela un retroscena sulla pausa forzata. Jack Draper, retroscena su Jannik Sinner e il caso-Clostebol: "L’ho rincuorato e gli ho detto che è fonte d’ispirazione". Sinner, la difesa migliore arriva da un arbitro: Bernardes esalta Jannik e svela un retroscena su Fonseca. Jannik Sinner, spunta un retroscena pazzesco: è accaduto a Torino. Ne parlano su altre fonti

Piatti rivela i retroscena dell'addio con Sinner: "Tutti ricordano quando mi ha detto 'Stai calmo c...o'" - Il coach che ha formato Jannik per sette anni, parla dell'addio con il tennista italiano, poi diventato numero uno al mondo ... (corrieredellosport.it)

Squalifica Sinner, è successo davvero: annuncio sconvolgente - Volato in cima al mondo del tennis con una velocità sorprendente, Jannik Sinner ha costruito il suo 2025 sull’eccellenza assoluta ... (ilpallonaro.com)

Sinner e i retroscena tra kart e bici: perché Jannik ha deciso di rilassarsi così - Prima un giro sui kart, poi una giornata in bici. E, ancora: qualche colazione in più al bar a Montecarlo, le sfilate, gli impegni commerciali. Solo alla tv, per ora, Jannik Sinner dice di no. Tutto q ... (msn.com)