ITS all'estero, il Governo conferma 1 milione euro e punta a espandere la cooperazione didattica in Africa.

L'internazionalizzazione degli ITS Academy è uno degli aspetti centrali oggetto della recente approvazione del DL 45/2025, che introduce un pacchetto di misure urgenti per garantire l’attuazione del PNRR e assicurare un avvio ordinato dell’anno scolastico 2025/2026 e che ha riacceso i riflettori anche sul funzionamento, il finanziamento e il reclutamento del personale all’interno degli istituti scolastici.L'articolo ITS, illain