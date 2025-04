Sport.quotidiano.net - Italposa Softball Forlì: debutto interno contro Old Parma al Buscherini

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nemmeno il tempo di smaltire le fatiche della giornata appena conclusa, la prima disputata in questa nuova stagione (1-1 in casa del Caronno, 12-4 e 4-5 i due match), e l’torna subito in campo: c’è da disputare la prima giornata del campionato, rinviata per la pioggia lo scorso 29 marzo, sfida con cui le bianconere faranno il loro, all’Old(gara1 in programma alle ore 17, gara2 alle 19.30). In casac’è ancora apprensione per lo stato di salute della lanciatrice Ilaria Cacciamani, uscita acciaccata in uno sdi gioco in Lombardia, all’ultimo inning di gara2 sabato scorso: nell’attesa del referto delle visite dillo di rito, è già stato allertato il settore giovanile per alcune atlete che potrebbero ricevere la chiamata dallo staff di prima squadra.