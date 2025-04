Italiano ucciso in Colombia pm Roma avvierà indagine

Roma avvierà un fascicolo di indagine in relazione alla morte del ricercatore Italiano, Alessandro Coatti, di 42 anni, ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Il procedimento per omicidio sarà coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi. La morte di Coatti è stata confermata dell'Ambasciata di Bogotà. La testa e le braccia dell'uomo sono state trovate in una valigia in prossimità dello stadio della cittadina di Santa Marta. Quotidiano.net - Italiano ucciso in Colombia, pm Roma avvierà indagine Leggi su Quotidiano.net La Procura diun fascicolo diin relazione alla morte del ricercatore, Alessandro Coatti, di 42 anni,e fatto a pezzi in. Il procedimento per omicidio sarà coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi. La morte di Coatti è stata confermata dell'Ambasciata di Bogotà. La testa e le braccia dell'uomo sono state trovate in una valigia in prossimità dello stadio della cittadina di Santa Marta.

