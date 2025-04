Italiani soddisfatti della propria situazione finanziaria

Italiani sono soddisfatti della propria situazione finanziaria ma mantengono un atteggiamento prudente. A dirlo à l’edizione di marzo 2025 dell’Osservatorio Anima Il numero di chi percepisce l’inflazione come un problema importante è in calo, mentre la propensione agli investimenti si attesta ai massimi dall’inizio delle rilevazioni. La soddisfazione per i risultati dei propri investimenti è in risalita e si accompagna con un ritorno dell’interesse per il rendimento quando posto a confronto con la sostenibilità. Il 22% di chi si avvale dei servizi bancari e il 26% degli investitori ritiene che la situazione dell’Italia sia migliorata rispetto a un anno fa e le aspettative per il futuro restano stabili. Ma per quelle sulla propria situazione personale si registra invece un peggioramento. Unlimitednews.it - Italiani soddisfatti della propria situazione finanziaria Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Glisonoma mantengono un atteggiamento prudente. A dirlo à l’edizione di marzo 2025 dell’Osservatorio Anima Il numero di chi percepisce l’inflazione come un problema importante è in calo, mentre la propensione agli investimenti si attesta ai massimi dall’inizio delle rilevazioni. La soddisfazione per i risultati dei propri investimenti è in risalita e si accompagna con un ritorno dell’interesse per il rendimento quando posto a confronto con la sostenibilità. Il 22% di chi si avvale dei servizi bancari e il 26% degli investitori ritiene che ladell’Italia sia migliorata rispetto a un anno fa e le aspettative per il futuro restano stabili. Ma per quelle sullapersonale si registra invece un peggioramento.

Italiani soddisfatti della propria situazione finanziaria. Italiani soddisfatti della propria situazione finanziaria. Tg Economia - 8/4/2025. Osservatorio Anima: tra gli italiani propensione agli investimenti ai massimi. Un progetto per l’utilizzo dell’IA nei mercati finanziari. Dipendenti italiani i più insoddisfatti d'Europa: solo il 43% considera la propria azienda un eccellente ambiente di lavoro. Ne parlano su altre fonti

