Italiani all’estero | il grande impatto di Bacci al Moreirense

Bacci, l’uomo e l’allenatore della provvidenza. In sole cinque partite ha cambiato il volto della Moreirense e di un’intera stagione.Bacci ha ribaltato il Moreirense (Instagram @cristianoBaccicoach) – Calciomercato.itIl 49enne tecnico nativo di Viareggio è stato chiamato a fine febbraio, per sostituire il partente Peixoto dopo il ko in casa del Famalicao, il quarto in cinque gare di Liga Portugal. Gliene sono bastate altrettante a Bacci per far invertire totalmente la rotta ad Alan e compagni: l’ex Boavista, con un passato all’Udinese da vice di Cioffi, ha conquistato 2 vittorie e 3 pareggi, la migliore serie di partite di questa stagione, salendo al decimo posto con 35 punti. Calciomercato.it - Italiani all’estero: il grande impatto di Bacci al Moreirense Leggi su Calciomercato.it In appena cinque partite il tecnico di Viareggio ha cambiato volto alla squadra e alla stagione dei portoghesiSe c’è un problema, chiamate lui. Cristiano, l’uomo e l’allenatore della provvidenza. In sole cinque partite ha cambiato il volto dellae di un’intera stagione.ha ribaltato il(Instagram @cristianocoach) – Calciomercato.itIl 49enne tecnico nativo di Viareggio è stato chiamato a fine febbraio, per sostituire il partente Peixoto dopo il ko in casa del Famalicao, il quarto in cinque gare di Liga Portugal. Gliene sono bastate altrettante aper far invertire totalmente la rotta ad Alan e compagni: l’ex Boavista, con un passato all’Udinese da vice di Cioffi, ha conquistato 2 vittorie e 3 pareggi, la migliore serie di partite di questa stagione, salendo al decimo posto con 35 punti.

