Italia sotto il segno della variabilità | le previsioni meteo fino a lunedì 14 aprile

Nei prossimi giorni, l’sarà interessata da un progressivo cambiamento delle condizionirologiche. Dopo un avvio di settimana relativamente stabile e soleggiato, una nuova fase di instabilità si profila all’orizzonte, specialmente nel weekend e all’inizioprossima settimana.Nord: sereno, ma attenzione al weekendMartedì 8 e Mercoledì 9: prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno in rialzo, con massime tra i 16°C e i 21°C, specie in pianura padana.Giovedì 10 e Venerdì 11: ancora tempo stabile e mite, con valori massimi anche oltre i 22°C in Emilia e Lombardia.Sabato 12 e Domenica 13: torna la nuvolosità, con possibilità di piogge sparse a partire dal Piemonte e dalla Liguria, in estensione verso est nella giornata di domenica.