Tvzap.it - Italia sotto choc, bimba di 6 mesi muore così all’asilo: come è potuto succedere

Leggi su Tvzap.it

di 6– Dramma in. In un asilo nido di Torano Nuovo (Teramo) unadi seiè stata trovata morta dalle educatrici. Si tratterebbe, stando alle primissime ricostruzioni, di un caso di ‘morte in culla‘, ma soltanto l’autopsia, già disposta dal pm di turno, potrà chiarire l’accaduto. ( dopo le foto) Leggi anche: Corpo trovato nel fiume, identificata la vittima: di chi si trattaLeggi anche: Funerali di Sara Campanella, la diretta a “Storiene” ma è polemica: cosa succededi 6Unadi seiè stata trovata morta nella culla dell’asilo nido nel Teramano. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio in un asilo di Torano Nuovo.