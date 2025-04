Quotidiano.net - Italia e UE verso l'azzeramento dei dazi industriali: Meloni in missione a Washington

Leggi su Quotidiano.net

La sfida da esplorare è invece quella che l'è stata tra le prime nazioni a promuovere, e che anche la Presidente von der Leyen lo ha ribadito ieri, ovvero la possibilità di azzerare i reciprocisui prodottiesistenti con la formula "zero per zero". In questo mi pare che ci sia da parte della presidente della Come da parte del Commissario al Commercio che sta trattando una disponibilità. È questo il negoziato che deve vederci tutti impegnati e a tutti i livelli, che vede impegnati noi e che impegna me che sarò ail prossimo 17 aprile e ovviamente intendo affrontare anche questa questione con il Presidente degli Stati Uniti". Così la presidente del Consiglio Giorgiala tavolo con le imprese sui