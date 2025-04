Oasport.it - Italia, cambia tutto nella classifica di Nations League! Regalo dal Galles, azzurre in corsa per il primato!

L’è tornata alla vittoriadi calcio femminile: dopo aver inato un paio di dolorose battute d’arresto, lesi sono prontamente rialzate sconfiggendo la Danimarca con un perentorio 3-0 a domicilio. Si tratta di un successo davvero storico per la nostra Nazionale, che non aveva mai trionfato in casa delle nordiche e che stasera ha dimostrato una schiacciante superiorità tecnica al cospetto di un’avversaria particolarmente quotata.Le ragazze del CT Andrea Soncin sono state impeccabili alla MCH Arena di Herning, dove sono passate in vantaggio al 59? con la rete di Caruso su assist di Giugliano. Al 79? ci ha pensato Di Guglielmo a marcare il raddoppio con un bel tiro dopo una serie di rimpalli al limite dell’area e poi all’86mo minuto la subentrata Girelli ha piazzato la zampata che ha fissato il risultato, tra l’altro ribaltando il 3-1 dell’andata.