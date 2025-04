Romadailynews.it - Italia: apre vendita biglietti per Giochi invernali Milano Cortina 2026

Ladeiper iolimpicie’ stata ufficialmente aperta al pubblico oggi alle 10.00 (ora locale), segnando una tappa fondamentale nel conto alla rovescia per l’evento sportivo mondiale, che tornera’ innel febbraio. Gli organizzatori hanno annunciato che iper le Olimpiadi, in programma dal 6 al 22 febbraio, saranno disponibili in base all’ordine di arrivo e di ricezione tramite il sito ufficiale. Le vendite per iparalimpici, che si terranno dal 6 al 15 marzo, sono in corso. La promozione “early bird” a tempo limitato, che offre prezzi scontati per sessioni selezionate e che e’ iniziata con il conto alla rovescia di un anno, rimarra’ valida fino al 6 maggio. Secondo il Comitato organizzatore di, durante le prime fasi di presono stati venduti oltre 660.