ISEE 2025 | DSU da rifare per accedere ad Assegno unico bonus e sussidi Inps

sussidi Inps come Assegno unico, bonus nido, ADI, supporto per la formazione e il lavoro, o altri benefici legati all'ISEE, deve fare i conti con un'importante novità: è in vigore un nuovo modello di DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornato alla recente novità normativa dell'esclusione dal calcolo ISEE di alcuni prodotti finanziari che prima erano inclusi. Con circolare n. 73 del 3 aprile 2025, l'Inps ha chiarito che chi vuole beneficiare delle nuove regole ISEE deve presentare una nuova DSU. Questo perché il DPCM n. 13/2025, che ha modificato il Regolamento ISEE, esclude dal conteggio alcuni strumenti finanziari come titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale.In sostanza, chi possiede uno di questi strumenti e vuoi beneficiare dell'esclusione, deve aggiornare subito la tua DSU, se non altro per poter rientrare nelle soglie ISEE per accedere a sussidi e bonus.

