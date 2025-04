It.insideover.com - Iran: Trump frena la guerra di Netanyahu

non incassa la luce verde per un attacco all’, motivo principale del suo improvviso viaggio negli States. Anzi, nel corso della conferenza stampa congiunta,ha annunciato che i colloqui con Teheran sono iniziati. Ed è questa l’unica vera novità emersa da questo viaggio.Gaza: il genocidio può proseguireQuanto a Gaza,ha fatto parlare, il quale ha sgranato il suo noto programma di sfollamento dei palestinesi, che fa discendere dalla proposta disulla Riviera dei sogni/incubi da costruire in loco.Tragicamente ironico il passaggio nel qualeha dichiarato che questa prospettiva renderà liberi i palestinesi, che finora “si sono rinchiusi” di loro spontanea volontà nella Striscia, negando che quella prigione a cielo aperto era invece sigillata da sbarre d’acciaio erette dal suo Paese.