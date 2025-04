Iran | Netanyahu con Teheran accordo tipo Libia su armi nucleari o opzione militare

accordo che l’Iran non avrà armi nucleari. Questo può essere fatto attraverso un accordo”. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo l’incontro di ieri alla Casa Bianca con il presidente Usa Donald Trump. Netanyahu ha aggiunto che l’accordo sarebbe accettabile solo se fosse simile a quanto avvenuto con la Libia: “Entriamo, facciamo saltare in aria le strutture, smantelliamo tutte le attrezzature, sotto la supervisione e l’esecuzione americana. Questo è lo scenario ideale”. Lo riporta il Jerusalem Post. “La seconda opzione, che non vogliamo, è che si limitino a prolungare i negoziati e, in quel caso, l’opzione militare diventa l’unica scelta possibile”, ha proseguito Netanyahu in un video. “Il secondo problema di cui abbiamo parlato è Gaza. Lapresse.it - Iran: Netanyahu, con Teheran accordo tipo Libia su armi nucleari o opzione militare Leggi su Lapresse.it Milano, 8 apr. (LaPresse) – “Siamo d’che l’non avrà. Questo può essere fatto attraverso un”. Così il primo ministro israeliano Benjamin, dopo l’incontro di ieri alla Casa Bianca con il presidente Usa Donald Trump.ha aggiunto che l’sarebbe accettabile solo se fosse simile a quanto avvenuto con la: “Entriamo, facciamo saltare in aria le strutture, smantelliamo tutte le attrezzature, sotto la supervisione e l’esecuzione americana. Questo è lo scenario ideale”. Lo riporta il Jerusalem Post. “La seconda, che non vogliamo, è che si limitino a prolungare i negoziati e, in quel caso, l’diventa l’unica scelta possibile”, ha proseguitoin un video. “Il secondo problema di cui abbiamo parlato è Gaza.

