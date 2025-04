Lapresse.it - Iran: ministro Esteri, accordo con Usa possibile, obiettivo è revoca sanzioni

Dubai (Emirat Arabi Uniti), 8 apr. (LaPresse/AP) – “Il nostroprincipale nei colloqui è naturalmente ripristinare i diritti delle persone ere lee se l’altra parte ha una reale volontà, questo è realizzabile e non ha alcuna relazione con il metodo, diretto o indiretto“. È quanto ha affermato ildegliiano, Abbas Araghchi, parlando alla televisione di statoiana dall’Algeria dei colloqui indiretti con gli Stati Uniti che si terranno sabato in Oman. “Per il momento, preferiamo la formula di colloqui indiretto. E non abbiamo intenzione di cambiarli in diretti”, ha aggiunto Araghchi.