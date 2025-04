Ilrestodelcarlino.it - Ipotesi fusione Ascoli-Folignano. Non c’è soltanto il comitato. Gli scenari a palazzo dei Capitani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una questione che viene riproposta, di tanto in tanto, quella relativa allatra il comune die quello di. A tale scopo, tra l’altro, si è composto nello scorso mese di dicembre anche unspontaneo di cittadini appartenenti a entrambi i territori. Del tema, inoltre, si è discusso anche in occasione del congresso di Fratelli d’Italia, che si è svolto nel fine settimana aldeie che ha visto la nomina come nuovo coordinatore di Simone Anzalone. L’argomento delle fusioni tra Comuni, però, verrà sviluppato anche venerdì sera, durante l’incontro previsto per le 18 nella sala della Ragione. Un appuntamento promosso dall’amministrazione comunale, dal Coordinamento NazionaleComuni e dal Bim Tronto. L’eventuale accorpamento dei Comuni di, secondo chi è favorevole all’iniziativa, permetterebbe di fronteggiare con maggiori garanzie il futuro, ottenendo vantaggi economici, fiscali e in termini di servizi.