Mistermovie.it - Io Sono Leggenda 2, Will Smith Svela Tutto sul Ruolo di Michael B. Jordan!

Preparati, cinefilo! Il sequel di uno dei tuoi film preferiti conè finalmente realtà: stiamo parlando di Io2! Dopo anni di attesa,in persona ha rivelato succosi dettagli sul coinvolgimento diB., e fidati, non è quello che ti aspetti. Io2 parte dal finale alternativo Ti sei chiesto come potesse esserci un sequel dopo quel finale? Ebbene,ha sganciato la bomba: esiste un finale alternativo nel DVD dove il suo personaggio sopravvive! Questa è la chiave per la trama del nuovo film.a Capo di una Nuova Civiltà: Dimentica ildel Figlio!ha messo a tacere le voci:non sarà suo figlio. Invece, interpreterà il leader di un insediamento in Connecticut. Un colpo di scena che cambia totalmente le carte in tavola! Il Finale Originale: Un Disastro Evitato Grazie al Pubblico Incredibile ma vero, il finale che abbiamo visto al cinema era in realtà un reshoot! Il finale originale, più fedele al libro, furamente bocciato dal pubblico.