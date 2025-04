Io Sono Leggenda 2 | Will Smith svela il ruolo sorprendente di Michael B Jordan!

Sono Leggenda sta per tornare con un sequel che promette scintille. Dimentica quello che sapevi, perché Will Smith e Michael B. Jordan stanno per sconvolgere le tue aspettative. Ma cosa possiamo aspettarci realmente da questo ritorno tanto atteso?Il Mistero del ruolo di Jordan: Niente Parentela, ma Rivoluzione!Quando Michael B. Jordan è stato annunciato nel cast, tutti pensavano che avrebbe sostituito Smith come protagonista o interpretato suo figlio. Invece, Will Smith ha rivelato che Jordan interpreterà il capo di un nuovo insediamento in Connecticut. Un ruolo completamente inedito che apre scenari inaspettati.Finale Alternativo: La Scelta Che Cambia Tutto!Dimentica il finale originale! Smith ha deciso di rendere canonico il finale alternativo, quello in cui il suo personaggio sopravvive. Mistermovie.it - Io Sono Leggenda 2: Will Smith svela il ruolo sorprendente di Michael B. Jordan! Leggi su Mistermovie.it Preparati! A quasi 20 anni di distanza, Iosta per tornare con un sequel che promette scintille. Dimentica quello che sapevi, perchéB.stanno per sconvolgere le tue aspettative. Ma cosa possiamo aspettarci realmente da questo ritorno tanto atteso?Il Mistero deldi: Niente Parentela, ma Rivoluzione!QuandoB.è stato annunciato nel cast, tutti pensavano che avrebbe sostituitocome protagonista o interpretato suo figlio. Invece,ha rivelato cheinterpreterà il capo di un nuovo insediamento in Connecticut. Uncompletamente inedito che apre scenari inaspettati.Finale Alternativo: La Scelta Che Cambia Tutto!Dimentica il finale originale!ha deciso di rendere canonico il finale alternativo, quello in cui il suo personaggio sopravvive.

