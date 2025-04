Io sono leggenda 2 | Will Smith svela i primi dettagli Michael B Jordan guida una nuova era post-apocalittica

sono leggenda è pronto a tornare sul grande schermo. Dopo anni di voci e speculazioni, Will Smith ha finalmente condiviso importanti novità su Io sono leggenda 2 durante un’intervista al podcast Drink Champs. Il sequel, sviluppato da Akiva Goldsman e co-prodotto da Michael B. Jordan, non sarà né un reboot né un prequel: si tratterà di una continuazione diretta basata sul finale alternativo del primo film, incluso nel DVD originale.Questa rivelazione smentisce ufficialmente la teoria secondo cui Jordan avrebbe interpretato il figlio del protagonista, Robert Neville. “Non è mio figlio, e nemmeno mio figlio darkseeker”, ha scherzato Smith, chiarendo che il personaggio interpretato da Jordan è il leader di un insediamento in Connecticut, sopravvissuto al collasso della civiltà. Nerdpool.it - Io sono leggenda 2: Will Smith svela i primi dettagli, Michael B. Jordan guida una nuova era post-apocalittica Leggi su Nerdpool.it Il mondo di Ioè pronto a tornare sul grande schermo. Dopo anni di voci e speculazioni,ha finalmente condiviso importanti novità su Io2 durante un’intervista al podcast Drink Champs. Il sequel, sviluppato da Akiva Goldsman e co-prodotto daB., non sarà né un reboot né un prequel: si tratterà di una continuazione diretta basata sul finale alternativo del primo film, incluso nel DVD originale.Questa rivelazione smentisce ufficialmente la teoria secondo cuiavrebbe interpretato il figlio del protagonista, Robert Neville. “Non è mio figlio, e nemmeno mio figlio darkseeker”, ha scherzato, chiarendo che il personaggio interpretato daè il leader di un insediamento in Connecticut, sopravvissuto al collasso della civiltà.

