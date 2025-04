Io sono Leggenda 2 | Will Smith commenta le teorie sul personaggio di Michael B Jordan

Will Smith ha chiarito i dubbi riguardanti il personaggio affidato a Michael B. Jordan in Io sono Leggenda 2, sequel del thriller post apocalittico. Will Smith ha smentito alcune teorie riguardanti il personaggio che Michael B. Jordan interpreterà nel film Io sono Leggenda 2. L'attore ritornerà con il ruolo del protagonista, Robert Neville, nel sequel che sarà diretto da Francis Lawrence. I chiarimenti di Will Smith Io sono Leggenda era arrivato nelle sale nel 2007 e raccontava la storia tratta dal romanzo scritto da Richard Matheson in cui un virologo, apparentemente l'ultimo uomo sulla Terra, sopravviveva a una pestilenza causata dall'uomo ed era immune al virus che ha trasformato gli infetti in Darkseekers. Will Smith, ospite del podcast Revolt's Drink Champs, ha ora affrontato .

