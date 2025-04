Io sono leggenda 2 come può esserci un sequel con Will Smith? Ce lo spiega lui

sono leggenda 2, rimane l'interrogativo sulla presenza di Will Smith: è stato confermato, ma il suo personaggio è morto nel primo capitolo. Nel seguito sarà tuttavia ancora vivo, perché. Comingsoon.it - Io sono leggenda 2, come può esserci un sequel con Will Smith? Ce lo spiega lui Leggi su Comingsoon.it Anche se Michael B. Jordan sarà coprotagonista di Io2, rimane l'interrogativo sulla presenza di: è stato confermato, ma il suo personaggio è morto nel primo capitolo. Nel seguito sarà tuttavia ancora vivo, perché.

Io sono leggenda 2, come può esserci un sequel con Will Smith? Ce lo spiega lui - Anche se Michael B. Jordan sarà coprotagonista di Io sono leggenda 2, rimane l'interrogativo sulla presenza di Will Smith: è stato confermato, ma il suo personaggio è morto nel primo capitolo. Nel seg ... (comingsoon.it)

Io sono leggenda 2, Will Smith mette a tacere una popolare teoria su Michael B Jordan - L'attore protagonista di Io sono leggenda, Will Smith, ha anticipato nuovi dettagli sul personaggio interpretato da Michael B. Jordan. (cinema.everyeye.it)

Io sono leggenda 2, Will Smith ha appena svelato un grosso dettaglio del sequel - Will Smith ha smentito una delle teorie più popolari sul prossimo Io sono leggenda 2, nel quale tornerà nei panni del Dr. Robert Neville ... (bestmovie.it)